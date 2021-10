L’ultima gara di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello lo abbraccia a Misano: “Grazie amore”



È a Misano che Valentino Rossi ha ricevuto la standing ovation dei suoi fan, una pista a lui particolarmente cara che nella giornata di domenica 24 ottobre lo ha visto correre in quella che sarà probabilmente la sua ultima volta. Sugli spalti del circuito non poteva mancare la sua Francesca a fare il tifo, per abbracciarlo una volta sceso dalla sella: “Grazie amore”. La modella ex ombrellina è incinta dalla scorsa estate della prima figlia del campione: “Non pensavo sarebbe diventato fondamentale”, ha detto di lui.

