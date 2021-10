Mafia, colpo a parenti Riina e Corleonesi: “Favorita latitanza Provenzano”, sequestri per 4 milioni



Beni per un valore complessivo superiore ai quattro milioni di euro sono stati portati via alle cosche. Il Ros ha eseguito una confisca di tre milioni e mezzo nei confronti di Mario Salvatore Grizzaffi e Gaetano Riina, nipote e fratello del boss Totò Riina, nonché di Rosario Salvatore Lo Bue e del figlio Leoluca. Un provvedimento per 600 mila euro riguarda Giampiero Pitarresi.

