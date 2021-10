Maltempo oggi a Palermo, pioggia e allagamenti a Partanna-Mondello: le immagini delle auto intrappolate nel fango



Le immagini e i video del maltempo a Palermo evidenziano una situazione critica in città e provincia per la pioggia che da mercoledì pomeriggio cade ininterrottamente. Decine le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco anche nella notte per allagamenti di strade, scantinati, e negozi invasi dall’acqua. La situazione peggiore a Partanna-Mondello dove si è verificata una frana.

Continua a leggere



Le immagini e i video del maltempo a Palermo evidenziano una situazione critica in città e provincia per la pioggia che da mercoledì pomeriggio cade ininterrottamente. Decine le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco anche nella notte per allagamenti di strade, scantinati, e negozi invasi dall’acqua. La situazione peggiore a Partanna-Mondello dove si è verificata una frana.

Continua a leggere

Continua a leggere