Maltempo, scuole chiuse lunedì 25 ottobre per allerta meteo: l’elenco regione per regione



Scuole chiuse per allerta meteo lunedì 25 ottobre in diverse città italiane a causa del maltempo e dell’allerta meteo rossa. Le regioni più interessate sono Calabria e Sicilia dove già diverse città hanno decretato la chiusura degli istituti scolastici e non è escluso che nelle prossime ore se ne aggiungano altre: ecco l’elenco città per città in aggiornamento.

