Maltempo Sicilia e ciclone Apollo: 80 famiglie isolate ad Augusta. Volontari in gommone salvano bimba



Non si ferma il maltempo in Sicilia dove nella zona orientale anche per oggi è prevista un’allerta meteo rossa. Il ciclone Apollo potrebbe lasciare l’isola nelle prossime ore ma i venti e le piogge continuano a registrarsi nella parte orientale della Sicilia. Particolarmente colpito il Siracusano dove nubifragi si sono abbattuti anche nella notte: isolate 80 famiglie ad Augusta dopo l’esondazione del torrente Porcaria.

Continua a leggere



Non si ferma il maltempo in Sicilia dove nella zona orientale anche per oggi è prevista un’allerta meteo rossa. Il ciclone Apollo potrebbe lasciare l’isola nelle prossime ore ma i venti e le piogge continuano a registrarsi nella parte orientale della Sicilia. Particolarmente colpito il Siracusano dove nubifragi si sono abbattuti anche nella notte: isolate 80 famiglie ad Augusta dopo l’esondazione del torrente Porcaria.

Continua a leggere

Continua a leggere