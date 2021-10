Mamma uccide le due figlie di 11 e 3 anni in una casa di accoglienza a Verona, ricercata



Una mamma ha ucciso le due figlie in una casa di accoglienza a Verona. Il dramma si è consumato nelle scorse ore in una struttura di accoglienza dove la donna era ospitata con le piccole. Le due vittime avevano 11 e 3 anni. Al momento non si conoscono le ragioni del terribile duplice delitto ma la donna si è allontanata ed è ora ricercata.

