Martina Colombari positiva al Covid: “È proprio stronzo questo virus!”

Martina Colombari è risultata positiva al Covid-19. A rivelarlo è lei stessa attraverso i suoi social network. Sul suo profilo Instagram non usa giri di parole: “Mannaggia…. questo Covid è proprio stronzo!”. Per lei, però, lievi sintomi come il raffreddore e la perdita dell’olfatto. La sponda per un sano spot ai vaccini è servita: “Se non lo avessi fatto, ora sarebbe andata molto peggio”.

