Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini: “Flirt tra di noi? Una leggenda metropolitana”



Rosolino non rifiuta l’immagine del “maschio latino” passionale, ma nega di essere stato un tipo avventuriero, almeno in amore: “In tutte le avvenute, come nello sport, ho cercato la continuità”, spiega in un’intervista rilasciata al Corriere, “non sono uno da notte da leone”. Nessun flirt nel suo percorso con Federica Pellegrini: le loro strade si sono incrociate solo sul piano sportivo. Dopo Tokyo la “Divina” si dedicherà alla sua vita privata, quella al fianco di Matteo Giunta: “Le auguro ogni bene, ma non sono sicuro che abbia smesso”.

Continua a leggere



Rosolino non rifiuta l’immagine del “maschio latino” passionale, ma nega di essere stato un tipo avventuriero, almeno in amore: “In tutte le avvenute, come nello sport, ho cercato la continuità”, spiega in un’intervista rilasciata al Corriere, “non sono uno da notte da leone”. Nessun flirt nel suo percorso con Federica Pellegrini: le loro strade si sono incrociate solo sul piano sportivo. Dopo Tokyo la “Divina” si dedicherà alla sua vita privata, quella al fianco di Matteo Giunta: “Le auguro ogni bene, ma non sono sicuro che abbia smesso”.

Continua a leggere

Continua a leggere