Massimiliano Rosolino: “Ho provato a chiamare Federica Pellegrini ma non mi risponde”



A “Oggi è un altro giorno”, l’ex nuotatore ospite di Serena Bortone ha ulteriomente parlato della lite a distanza con Federica Pellegrini: “Non abbiamo mai litigato, le parole mie sono state travisate”. Rosolino ha provato a chiamarla: “Purtroppo ho tentato due volte ma non mi risponde, non so perché”.

