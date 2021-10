Matrimonio a prima vita, Martina allontana Davide: “Corri troppo, diventerai il mio burattino”



Il matrimonio tra Davide Graceffa e Martina Manoni, una delle coppie della settima stagione di “Matrimonio a prima vista Italia” sembra non procedere nel migliore dei modi. Se lui si è dimostrato particolarmente preso, lei non è dello stesso parere e, anzi, sono più le volte che lo respinge rispetto a quelle che lo accoglie allontanandolo con frasi talvolta sgradevoli. Ma non è ancora detta l’ultima parola.

