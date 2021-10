Matteo Bocelli e la rivelazione sul padre Andrea: “Non volevo farlo”



Matteo Bocelli racconta al Corriere della Sera le ansie di sentirsi un figlio di: “Per me resta il babbo, non riesco a scindere la figura pubblica anche perché lui ha avvicinato noi figli al suo mondo in modo naturale”. E sugli inizi: “Mi vergognavo a cantare quando ero a casa di babbo. Ho cominciato a studiare a 15 anni”.

