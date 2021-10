“Medici danno il Green pass senza fare il vaccino”, l’accusa dell’ordine di Padova



L’allarme dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Padova: “Abbiamo ricevuto segnalazioni di alcuni medici che certificano il green pass senza effettuare la vaccinazione”. Finte somministrazioni di vaccino Covid per concedere il certificato verde ora obbligatorio anche per lavorare. Sono in corso le indagini interne.

Continua a leggere



L’allarme dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Padova: “Abbiamo ricevuto segnalazioni di alcuni medici che certificano il green pass senza effettuare la vaccinazione”. Finte somministrazioni di vaccino Covid per concedere il certificato verde ora obbligatorio anche per lavorare. Sono in corso le indagini interne.

Continua a leggere

Continua a leggere