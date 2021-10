Messina, lunghe colazioni al bar durante l’orario di lavoro: sospesi marito e moglie assenteisti



Una coppia di dipendenti comunali a Messina, è stata sospesa dal lavoro per truffa aggravata ai danni dello Stato e fraudolenta attestazione della presenza in servizio. Il marito, infatti, prendeva la presenza per la moglie e viceversa. Entrambi poi, più volte sono stati sorpresi al bar o al mercato, durante l’orario di lavoro.

Continua a leggere



Una coppia di dipendenti comunali a Messina, è stata sospesa dal lavoro per truffa aggravata ai danni dello Stato e fraudolenta attestazione della presenza in servizio. Il marito, infatti, prendeva la presenza per la moglie e viceversa. Entrambi poi, più volte sono stati sorpresi al bar o al mercato, durante l’orario di lavoro.

Continua a leggere

Continua a leggere