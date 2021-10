Meteo weekend, maltempo in arrivo: uragano mediterraneo sull’Italia, rischio alluvioni in Sicilia e Calabria



Le previsioni meteo del weekend 23-24 ottobre lasciano intendere che sull’Italia ci sarà un intenso peggioramento, specialmente nella giornata di domenica, per una nuova perturbazione, a partire dalle Isole e dalla Calabria, dove sono attesi anche nubifragi. Temperature massime in calo anche a Nord e sulle regioni adriatiche. E dalla prossima settimana sarà in agguato ‘medicane’ (uragano mediterraneo).

