“Mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno”, Alba Parietti ricorda il suo ex compagno

A un anno dalla sua morte, Alba Parietti ha ricordato il suo ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, scomparso a 74 anni l’11 ottobre del 2020. Una scomparsa che ha lasciato il segno, così come lo aveva lasciato in vita, come Parietti spiega bene su Instagram, in un post pieno di emozione e amore.

