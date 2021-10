Michelle Hunziker: “Eros Ramazzotti? A 9 anni guardando la tv ho deciso che lo averi sposato”



La nota showgirl, 44 anni, si è raccontata in un’intervista al settimanale femminile F, tornando a parlare anche del suo rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti. Racconta di quando da bambina guardava il cantante in tv poi il destino li ha fatti incontrare e innamorare: “Nella prima parte della mia vita sembrava tutto scritto, con coincidenze incredibili”. Di recente i due ex coniugi insieme alla figlia Aurora hanno mostrato gli scatti di un pranzo di famiglia, segno che l’affetto reciproco non è mai svanito.

