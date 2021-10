Mietta ha un nuovo compagno dopo la relazione con Davide Tagliapietra, padre di suo figlio



È diventata nota al grande pubblico dopo la vittoria al Festival di Sanremo del 1989 con il brano Canzoni. Ora MIetta ha deciso di lasciare il canto per cimentarsi nella danza: è una concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2021. Lontana dal palcoscenico, è stata legata per molti anni al batterista Davide Tagliapietra, da cui ha avuto un figlio nel 2010. Adesso è di nuovo innamorata, ma l’identità dell’uomo è misteriosa: “C’è una storia in costruzione, sono da poco entrata in una love story”.

