Migranti, nuovo naufragio al largo della Libia: 15 vittime, sono quasi 500 da inizio anno



Un nuovo naufragio al largo della Libia ha causato la morte di quindici migranti diretti in Italia. Alarm Phone ha allertato per tempo la cosiddetta Guardia costiera libica, che però non è riuscita a intervenire per tempo. I superstiti sono stati riportati indietro. Le vittime, da inizio anno, sono quasi cinquecento.

