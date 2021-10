Minacce a Draghi e Mattarella: 13 persone “antisistema” indagate dalla Digos di Vicenza



Sono 13 le persone indagate dalla Digos di Vicenza per minacce ad alte cariche dello Stato e istigazione a compiere azioni di protesta, come il blocco dei treni. Nel mirino degli appartenenti alla galassia No Vax il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi, oltre a giornalisti e virologi. Le minacce e l’organizzazioni di atti di protesta contro i provvedimenti del Governo per combattere il Covid avvenivano attraverso chat Telegram.

Continua a leggere



Sono 13 le persone indagate dalla Digos di Vicenza per minacce ad alte cariche dello Stato e istigazione a compiere azioni di protesta, come il blocco dei treni. Nel mirino degli appartenenti alla galassia No Vax il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi, oltre a giornalisti e virologi. Le minacce e l’organizzazioni di atti di protesta contro i provvedimenti del Governo per combattere il Covid avvenivano attraverso chat Telegram.

Continua a leggere

Continua a leggere