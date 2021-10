Mini cotolette vegetali Almaverde Bio richiamate: l’allerta alimentare del Ministero della Salute



Sono stati ritirati dal commercio diversi lotti delle Mini Cotolette Vegetali di Almaverde Bio per rischio allergeni. A causa di un errore di stampa, sulla confezione sono indicate erroneamente come “senza soia”, ingrediente che può causare problemi a chi ne è allergico.

