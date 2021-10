Mistero a Courmayeur, cadavere nudo con il cranio fracassato trovato sulla riva del fiume



Il corpo è stato trovato alla Dora di Ferret, in Valle D’Aosta, da una coppia di escursionisti. Non si sa nulla per ora di certo: tempo, luogo e la causa della morte. Ieri è iniziata l’autopsia ma potrebbero volerci molti giorni per arrivare alle prime risposte. Tutte le ipotesi al vaglio degli inquirenti.

