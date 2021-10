Monsignor Carlo Maria Viganò sulla pandemia: “Il green pass è un passo verso l’inferno”



Si oppone alle teorie scientifiche e al potere politico. L’arcivescovo Carlo Maria Viganò torna a far parlare di sè in un video pubblico in cui ha definito l’attuale stato di emergenza una “follia” e il green pass “un’aberrazione giuridica e un passo verso la porta dell’inferno. Una tirannide mondiale”.

