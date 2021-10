Morta Chiara Bosi, 17enne simbolo della lotta alla leucemia, la mamma: “La notte è arrivata”



Chiara Bosi aveva deciso di non farsi scoraggiare dalla lotta contro il male e anzi aveva prestato il suo volto anche per le campagne di sensibilizzazione dell’Admo, diventando essa stessa simbolo della lotta alla leucemia e delle donazioni di midollo. Un coraggio che l’ha condotta durante tutta la sua lunga battaglia contro la malattia fino a sabato scorso quando la ragazza modenese di 17 anni si è spenta per sempre.

