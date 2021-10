Morto per Covid dj Otto dopo 20 giorni di agonia. Burioni: “Se si fosse vaccinato sarebbe vivo”



Morto a 62 anni all’ospedale di Dolo per Covid Ottorino Casagrande, meglio conosciuto come dj Otto, famoso soprattutto tra anni Ottanta e Novanta in Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, e grazie alle sue collaborazioni con Fiorello, Mario Biondi e Karima. Il virologo Burioni: “Se si fosse vaccinato avrebbe avuto forse davanti a sè altri 30 anni di vita felice insieme alla sua musica”.

