Morto schiacciato sul lavoro con contratto di 7 giorni, indagato camionista ma niente autopsia



Per la morte di Yaya Yafa, il ragazzo di 22 anni deceduto su lavoro a Bologna nel registro degli indagati vi è per ora una sola persona, l’autista del mezzo pesante coinvolto nell’incidente, ma non è escluso il coinvolgimento di altre persone dopo gli accertamenti investigativi affidati ai carabinieri.

