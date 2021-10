Mottarone, il Tribunale del riesame scagiona i dipendenti sui forchettoni: “Non potevano disobbedire



Il Tribunale del riesame di Torino ha deciso di scagionare i dipendenti della Funivia del Mottarone poiché, secondo i giudici, non avevano il grado di competenza tale per poter capire cosa potessero causare i forchettoni per bloccare i freni delle cabine. Il tribunale ha inoltre deciso di porre agli arresti domiciliari anche Nerini e Perocchio.

