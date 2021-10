Niente riviste porno al boss in carcere per evitare messaggi dall’esterno: la sentenza della Cassazione



Non acconsentire alla richiesta di ricevere riviste pornografiche in carcere non rappresenta, secondo la Cassazione, la violazione di un diritto fondamentale. La Suprema Corte si è così pronunciata sul caso di un boss della ‘ndrangheta sottoposto al 41 bis che aveva chiesto in cella delle riviste pornografiche. Davanti al rifiuto di Rebibbia, aveva fatto ricorso.

