No green pass al porto di Trieste, ancora scontri, protesta prosegue: “Sabato incontro col governo”



Dopo lo sgombero del varco del Molo del Porto di Triesteche ha causato qualche ferito in maniera leggera e ha portato alla denuncia di cinque manifestanti, il coordinamento dei No Green pass ha ottenuto un incontro con il ministro Patuanelli sabato prossimo. La protesta intanto continua con i manifestanti che si stabiliranno questa notte a Porto Vecchio in presidio dopo aver lasciato piazza Unità d’Italia. In serata nuovi scontri al porto da cui però il coordinamento si è dissociato.

