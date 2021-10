No Green pass tornano in piazza, due cortei a Roma: nuovo presidio a Trieste



Il ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli incontrerà alle 11 una delegazione del Coordinamento 15 ottobre, cui fa riferimento Stefano Puzzer. Dopo lo scioglimento di quello di ieri, ci sarà a Trieste un presidio in piazza Unità. Intanto due manifestazioni No Green Pass, entrambe non autorizzate, si terranno anche a Roma nella zona del Circo Massimo.

