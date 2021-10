“Non ho mai superato la sua morte”: il dolore di Rocco Siffredi a Ti sento



Torna Pierluigi Diaco su Rai2 con una nuova edizione di “Ti Sento”. Rocco Siffredi è il primo ospite e si racconta: “Mi sono sentito spesso inadeguato e in imbarazzo per il lavoro che facevo”. E sul dolore più grande: “Mio fratello, scomparso a 12 anni. Una donna che perde un figlio di 12 anni per una crisi epilettica, io ne avevo 6, e tutto ad un tratto impazzisce…”.

