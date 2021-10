Nubifragio a Catania, uomo annega travolto dall’acqua: oggi Sicilia e Calabria in allerta rossa per maltempo



Oggi è allerta rossa per maltempo in Calabria e Sicilia. Scuole chiuse e disagi in entrambe le regioni: gran parte della Calabria è sferzata da forti venti e interessata da intese precipitazioni che hanno provocato l’esondazione di fiumi e il distacco di frane. Nubifragio nel Catanese. Un 53enne è annegato a Gravina di Catania, mentre a Scordia si cerca un donna dispersa. Disagi al traffico aereo: decine i voli cancellati.

