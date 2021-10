Nubifragio a Siracusa: strade allagate, crolli, detriti e persone sui tetti delle auto



Forte maltempo in Sicilia dove un violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio su Siracusa. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati e son saliti sulle auto in attesa di soccorsi. Decine le chiamate ai vigili del fuoco che sono al lavoro per mettere in sicurezza automobilisti e per scantinati allagati.

Continua a leggere



Forte maltempo in Sicilia dove un violento nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio su Siracusa. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati e son saliti sulle auto in attesa di soccorsi. Decine le chiamate ai vigili del fuoco che sono al lavoro per mettere in sicurezza automobilisti e per scantinati allagati.

Continua a leggere

Continua a leggere