Open Arms, Richard Gere testimone al processo contro Salvini. “Da Hollywood per darmi del cattivo”



Richard Gere è stato accettato come testimone nel processo contro Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per aver impedito alla nave Open Arms nel 2019 di far sbarcare 147 migranti a bordo. L’attore raggiunse l’imbarcazione con il suo yacht e portò ai passeggeri cibo e viveri. “Arriva da Hollywood per darmi del cattivo” ha commentato l’ex ministro dell’Interno.

Continua a leggere



Richard Gere è stato accettato come testimone nel processo contro Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per aver impedito alla nave Open Arms nel 2019 di far sbarcare 147 migranti a bordo. L’attore raggiunse l’imbarcazione con il suo yacht e portò ai passeggeri cibo e viveri. “Arriva da Hollywood per darmi del cattivo” ha commentato l’ex ministro dell’Interno.

Continua a leggere

Continua a leggere