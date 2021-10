Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 18 al 24 ottobre 2021: Bilancia e Sagittario ancora al top



La classifica dei segni più fortunati dell’oroscopo per la settimana che va dal 18 al 24 ottobre 2021 vede ancora i segni di fuoco baciati dall’amore di Venere ma anche i segni d’aria graziati da Mercurio che torna in moto diretto e quindi scatena i neuroni a più non posso. Occhio alla Luna piena di mercoledì 20 ottobre che sarà potentissima: se avete dei segreti da mantenere cucitevi la bocca! Ecco tutte le previsioni astrali e i segni zodiacali più fortunati dalla prossima settimana.

