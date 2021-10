Pago commenta il flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: “È frenata perché ha paura di scottarsi”



Ospite del programma radiofonico Non Succederà Più, Pago ha svelato cosa pensa del flirt tra la ex moglie Miriana Trevisan e Nicola Pisu: “Le piace, ma è frenata perchè ha paura di scottarsi”. Nella casa del GF Vip, i due stanno vivendo un rapporto fatto di alti e bassi: dopo il primo bacio sotto le coperte, la ex ragazza di Non è la Rai ha fatto un passo indietro perché non convinta dei suoi sentimenti. Negli ultimi giorni, però, i due gieffini si sono riavvicinati.

