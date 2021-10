Palermo, falso nei bilanci del Comune: indagato il sindaco Orlando e 23 tra ex assessori e dirigenti



Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e altre 23 persone fra ex assessori, dirigenti e capi area comunali, risultano indagati per falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico dopo l’accertamento di numerose irregolarità nei bilanci di quattro anni, dal 2016 al 2019.

