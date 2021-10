Paola Soragni, consigliera M5S no green pass esclusa dal comune: “Discriminata ma ho paura del vaccino”



Paola Soragni aveva chiesto di poter continuare a partecipare in video conferenza ma questa possibilità le è stata negata e quindi da venerdì dovrà rinunciare alle sedute del consiglio comunale di Reggio Emilia. “Ho semplicemente paura di questo vaccino e i tamponi non sono piacevoli e non li faccio” ha spiegato.

