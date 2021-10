Paola Turani dopo il parto mostra le prime foto del piccolo Enea



Le prime foto del bimbo, nato nella notte di venerdì 8 ottobre, sono gli scatti in ospedale, tra le braccia di Riccardo Serpellini, e mostrano l’emozione dell’imprenditore diventato papà per la prima volta. “È vero, mi sono fatto attendere un pochino… ma eccomi qui! Mi presento: sono ENEA, nato con un peso di 3,884kg lungo 52cm e devo ammettere, sono sempre parecchio affamato!”, scrive l’influencer in didascalia alla foto del bebè.

Continua a leggere



Le prime foto del bimbo, nato nella notte di venerdì 8 ottobre, sono gli scatti in ospedale, tra le braccia di Riccardo Serpellini, e mostrano l’emozione dell’imprenditore diventato papà per la prima volta. “È vero, mi sono fatto attendere un pochino… ma eccomi qui! Mi presento: sono ENEA, nato con un peso di 3,884kg lungo 52cm e devo ammettere, sono sempre parecchio affamato!”, scrive l’influencer in didascalia alla foto del bebè.

Continua a leggere

Continua a leggere