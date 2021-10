Paura per la Regina Elisabetta, i medici le ordinano riposo: sospese le visite a Buckingham Palace



Ore di ansia per la salute della Regina Elisabetta. Dopo il ricovero in ospedale, i medici le hanno ordinato altre due settimane di completo riposo. Sono state sospese tutte le visite ufficiali presso Buckingham Palace fino a nuovo ordine. La Regina, 95 anni, non sta bene e deve provare a riposare.

