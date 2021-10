Peccioli, coppia sceglie la discarica come location del matrimonio: “No a ville: qui posto perfetto”



Elisabetta e Simone hanno deciso di sposarsi nella discarica di Peccioli e così dinanzi al sindaco della città in provincia di Pisa hanno pronunciato il fatidico sì. La location è il sito di smaltimento rifiuti di Legoli, inserito la scorsa estate dal consiglio comunale nella lista dei luoghi in cui poter celebrare un matrimonio civile. “Volevamo un posto non convenzionale e bellissimo come questo”, ha spiegato la coppia di neo sposi.

