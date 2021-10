Per 3 anni violenta la compagna e la figlia gravemente malata, in carcere 46enne di Avola



La procura di Siracusa ha ottenuto dal gip la misura di custodia cautelare in carcere per un uomo di 46 anni di Avola accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate nei confronti della compagna e della figlia disabile della donna. Solo dopo anni di violenze la compagna ha chiesto aiuto alla polizia.

