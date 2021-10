Per l’Iss serve prudenza: “Siamo ancora in pandemia, variante Delta plus presente in numero limitato”



Secondo Silvio Brusaferro (Iss) e Gianni Rezza (Ministero della Salute), “l’epidemia di Covid-19 in Italia resta sotto controllo”. Si tratta di uno dei “dati migliori in Europa”. Elevati i numeri riguardanti la campagna vaccinale. “Bisogna porre l’accento su richiami” ha sottolineato Rezza a margine della Conferenza del monitoraggio settimanale.

