Perché Britney Spears ha deciso di festeggiare il Natale in anticipo



In attesa che sia decretata la fine della conservatorship – la decisione sarebbe attesa entro Natale – Britney Spears ha deciso di festeggiare il Natale in anticipo. Per recuperare il tempo perduto pare, e per poter gioire di ogni attimo possibile. “Qualsiasi motivo per trovare più gioia nella vita è una buona idea”, ha scritto.

