Perché il cambiamento climatico sarà davvero una guerra tra giovani e anziani



I giovani sono molto più consapevoli della crisi climatica perché la subiranno molto più degli over 55. Il problema è che a essere decisive sono le scelte degli elettori e dei governanti anziani, che non vogliono cambiare stile di vita e politiche per un problema che non li toccherà: il successo della lotta al riscaldamento globale passa tutta da qui. Ed è un problema serio.

