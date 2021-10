Perché non è vero che Lele Mora ha fatto il domatore di tigri per il Circo Togni



“Farò il domatore di tigri, chiuso in gabbia per mezz’ora, a Milano al Circo Togni”: aveva annunciato Lele Mora lo scorso 20 ottobre, dicendosi pronto ad affrontare ben 20 tigri. La dichiarazione, risalente a cinque giorni fa, ha ripreso a circolare in queste ore. Fanpage.it ha appreso che la performance, che avrebbe dovuto avere luogo lo scorso venerdì, non è mai avvenuta. Ecco perché.

