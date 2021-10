Perugia, incidente in E45: camion rimane in equilibrio sulla scarpata per miracolo



Paura alle porte di Perugia, tra Ponte San Giovanni e Collestrada, per il pesante mezzo poi recuperato dai vigili del fuoco. Il conducente è rimasto ferito, secondo le prime informazioni in modo non grave. Sul posto sono intervenute due squadre della centrale dei Vigili del fuoco. Pesanti rallentamenti su tutto il tratto stradale.

