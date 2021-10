Pescara, accoltella 13 volte il coinquilino: studente 21enne gravissimo



Ieri sera in un appartamento di Pescara un ragazzo di 21 anni, ha accoltellato con 13 colpi di arma da taglio, il suo coinquilino della stessa età. Non è in pericolo di vita, ma ancora ricoverato. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire la dinamica dei fatti e fare chiarezza sul movente.

