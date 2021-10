Portano il figlioletto a scuola, poi le urla e l’omicidio suicidio in casa: “Montesilvano sconvolta”



Una lite con urla disumane, poi una sagoma dietro la finestra e qualcosa che andava giù. Così i vicini di casa descrivono l’omicidio suicidio avvenuto a Montesilvano, dove una coppia di 50enni è stata trovata morta in casa. I soccorritori: “Il primo pensiero è andato al figlio, perché non sapevamo se era in casa o meno”.

