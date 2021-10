Prato, don Francesco Spagnesi arrestato per droga chiede il patteggiamento a 3 anni e 8 mesi



Don Francesco Spagnesi, arrestato lo scorso 14 settembre per traffico internazionale di stupefacenti e spaccio, ha chiesto un patteggiamento della pena a 3 anni e 8 mesi. L’ex parroco è anche accusato di appropriazione indebita per aver sottratto denaro al conto della sua parrocchia e per aver truffato i fedeli.

Continua a leggere



Don Francesco Spagnesi, arrestato lo scorso 14 settembre per traffico internazionale di stupefacenti e spaccio, ha chiesto un patteggiamento della pena a 3 anni e 8 mesi. L’ex parroco è anche accusato di appropriazione indebita per aver sottratto denaro al conto della sua parrocchia e per aver truffato i fedeli.

Continua a leggere

Continua a leggere