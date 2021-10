Presidente Grafica Veneta, razzismo contro pakistani: “Pulizia e bellezza non sono in loro cultura”



Fabio Franceschi, presidente del colosso italiano della stampa e della rilegatura Grafica Veneta, parlando degli operai pakistani vittime di sfruttamento: “Loro sono un po’ così, pulizia e bellezza non è che facciano parte della loro cultura. Comunque vivevano in 8 in una casa grande, 2 in una stanza. Neanche male”.

